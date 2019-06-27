"نووي إيران" حاضر بمناظرة الديمقراطيين لاختيار منافس ترامب

برز ملف الاتفاق النووي الإيراني في مناظرة الحزب الديمقراطي الأمريكي، الخميس، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا" لاختيار مرشح على الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ورأى البعض أن الانسحاب من الاتفاق سمح لإيران بتطوير برنامجها النووي، ما زاد من التهديد الذي تمثله للسلم العالمي، فيما أكد آخرون أن حماية أمن الخليج يجب أن تكون أولوية الرئيس الأمريكي.

عضوة الكونجرس تولسي جايارد قالت إن "مهاجمة القوات الأمريكية خط أحمر ويستدعي ردا حاسما".

غير أنها لفتت إلى أن تكلفة الحرب ستكون كبيرة جدا، وسوف تكلف من الأرواح الكثير بالشكل الذي يفوق ما حدث بالعراق، من خسائر في أرواح الجنود.

وأشارت جايارد، التي خدمت مع الجيش الأمريكي في حرب العراق عام ٢٠٠٣، إلى أن الحرب يجب ألا تكون خيارا سهلا، مشددة على أنه "يجب حماية حلفائنا في الخليج العربي".

ولفتت إلى أنه يجب العودة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ومناقشة الوضع وتقليل الخسائر المحتملة.

Advertisements

المناظرات شملت أيضا العديد من القضايا المحلية المهمة على المستوى المحلي، منها الصحة والتعليم وحمل السلاح.





ويشارك في الليلة الأولى للمناظرة كل من عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، والنائب تيم ريان، ووزير التنمية الحضرية السابق جوليان كاسترو، والسيناتور كوري بوكر، والسيناتور إليزابيث وارين.



والنائب السابق بيتو أورورك، والسيناتور آمي كلوبوشار، والنائب تولسي جابارد، وحاكم الولاية جاي إنسلي، والنائب السابق جون ديلاني، وهو أول مرشح ديمقراطي يدخل السباق الرئاسي منذ عامين.

السباق الذي بدأ مساء الأربعاء، اختار الديمقراطيون إجراء مناظرتهم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، التي توصف انتخابياً بالمتأرجحة، وبات الفوز فيها مطلباً رئيساً للفوز بالرئاسة.



ونظراً لكثرة عدد مرشحيه قررت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي تقسيم المناظرة الأولى على يومين، يشارك في كل منهما 10 مرشحين، تبدأ الأولى في الساعات الأولى من صباح الخميس، على أن يعقد الجزء الثاني غداً.

أما الليلة الثانية من المناظرات يشارك فيها ماريان ويليامسون، ومحافظ ولاية كولورادو السابق جون هيكنلوبر، وأندرو يانغ، ورئيس بلدية مقاطعة ساوث بيند بيت بوتيجيج، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز.

والسيناتور كامالا هاريس، والسيناتور كيرستن غيليبيراند، والسيناتور مايكل بينيت، والنائب إريك سوالويل، وسيتغيب عن المشاركة 4 مرشحين آخرين، ليبلغ إجمالي المرشحين الديمقراطيين 24 مرشحاً.