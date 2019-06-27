الان تتابع قذيفة مجهولة تقتل 7 مدنيين في العريش المصرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:
لقي 7 مدنيين حتفهم مساء أمس الأربعاء نتيجة سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل في قريه الصالحين الواقعة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية.
جاء ذلك حسبما أفاد شهود عيان من أهالي القرية لمراسل وكالة الأنباء الألمانية الذين أكدوا أن جثث القتلى نقلت إلي مستشفى العريش العام.
وأكد اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء صحة الخبر في تصريح لمراسل (د.ب.أ)، وقال إنه جار فحص القذيفة لمعرفة مصدرها.
ومن ناحية أخرى، أفاد مدير أمن شمال سيناء بأن قوات الأمن في كمين المساعيد غربي العريش تمكنت من صد وإحباط هجوم لجماعات تكفيرية، وتمكنت قوة الكمين من قتل اثنين من التكفيريين وإصابة اثنين آخرين وفر آخرون.وأضاف أن أمين شرطة ومجندا أصيبا فقط في ذلك الاشتباك.
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