شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء: مقتل ضابط و6 جنود في هجوم إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قتل ضابط و6 جنود في هجمات إرهابية على كمائن أمنية في شمال سيناء أمس (الأربعاء). وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش في شمال سيناء، وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط و6 مجندين ومصرع 4 من العناصر الإرهابية. وأضافت «الداخلية» أنه خلال المواجهات انفجر في أحد الإرهابيين حزام ناسف كان يحمله، وذكرت أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية. وكانت مصادر قبلية أكدت أن قوات الأمن أحبطت هجمات شنها مسلحون على 3 ارتكازات أمنية في وسط العريش، وهي كمين سد الوادي، وكمين المعهد، وكمين الموقف القديم.

وذكرت أن اشتباكات عنيفة جرت بين القوات والإرهابيين، حيث سقط عدد من القتلى في صفوف الإرهابيين، وتم القبض على 7 آخرين، فيما لاحقت القوات الفارين وتقوم حالياً بتمشيط منطقة المقابر بحثا عنهم.