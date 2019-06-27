شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنير: الجانب السياسي لخطة السلام في الوقت المناسب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)رفض مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير الكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام الأمريكية الجديدة، معتبرا أن ذلك سيتم في الوقت المناسب. وقال في حديث بثته قناة العربية أمس (الأربعاء)، إن الرؤية التي قدمناها خلال أعمال ورشة البحرين يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل في الضفة وغزة. وأضاف: «حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة، ونحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين». وأكد أن الرئيس دونالد ترمب يفي بوعوده فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، منوها إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لم يقدما التنازلات اللازمة سابقا.
وحول الخطة الأمريكية، أوضح كوشنير أنها تظهر القدرة على ربط الضفة الغربية وغزة «علينا أن نركز على تحسين الحياة بالنسبة للفلسطينيين».
وتابع: «نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين»، مؤكدا: «سنواجه كل المشكلات السياسية معاً لكن تركيزنا الآن على الجانب الاقتصادي».
وأضاف: «نسعى للوصول إلى حكومة فلسطينية مستدامة تعتمد على نفسها»، مشددا على أن «أطرافاً عدة ساعدت في وضع ملامح خطتنا، ورد الفعل عليها رائع». وتواصلت في المنامة أمس أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.
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