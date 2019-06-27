شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تفتح سفارة في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

أعلنت سلطنة عمان أمس (الأربعاء) أنها تعتزم «فتح بعثة دبلوماسية جديدة» في الضفة الغربية المحتلة، وأن وفدا من وزارة الخارجية سيتوجه إلى رام الله لبدء الإجراءات. وجاء إعلان عمان في الوقت الذي دشنت فيه واشنطن خطتها الاقتصادية التي تقول إنها ستكون أساسا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الخارجية العمانية على «تويتر» «استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة». وذكر مصدر مطلع أن عمان أغلقت بعثتها الدبلوماسية في غزة في أعقاب قصف إسرائيل للقطاع عام 2006، لكن أبقت على علاقة وثيقة بالسلطة الفلسطينية.

ورحبت القيادية بمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالقرار وبأي اعتراف بفلسطين كدولة.