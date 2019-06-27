شكرا لقرائتكم خبر عن الصادق المهدي: نرفض تشكيل حكومة من جانب واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، من التسرع الذي قد يدخل السودان في نفق مظلم. وقال خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم​ أمس (الأربعاء): نرفض التصعيد قبل معرفة موقف المجلس العسكري. وأعلن عدم الموافقة على تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين. واعتبر أن المبادرات المطروحة مقدّمة للتوصّل إلى اتفاق في السودان، لافتا إلى أنهم لا يوافقون على تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين موضحًا أن هناك تقصيرًا من جانب "​قوى الحرية والتغيير​" في الاستجابة للمطالب". إلا أنه قال "إننا تجاوزنا الخلافات داخل "قوى الحرية والتغيير"، محذّرا من "أيّ اضطرابات في السودان، واستقراره مهم للعالم". وأكد الصادق المهدي أن المجلس العسكري مستمر في حكم البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وكان رئيس حزب الأمة السوداني قال في تصريحات لقناة" العربية" أمس، إن الشارع غاضب من طريقة فض الاعتصام لكن الغضب ليس علاجاً، مضيفا أن "خطوات التحقيق بما جرى في ساحة الاعتصام لا بد أن تكون مقنعة".

وتابع: "نحن على استعداد لتجاوز الفجوة مع المجلس العسكري الانتقالي، لأن البديل هو الخراب". وذكر أنه ستكون هناك خطوات نحو الوفاق في السودان، داعيا إلى التنسيق بين الوساطات الدولية والمحلية. وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الأحكام بحقهم.