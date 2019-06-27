شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب وبوتين يلتقيان ولي العهد في قمة الـ 20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) قال مساعد بالكرملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير

قال مساعد بالكرملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيناقشان قضايا الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة الـ20 في أوساكا باليابان نهاية الشهر الجاري. وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب سيعقد محادثات ثنائية مع ولي العهد على هامش قمة الـ 20.

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