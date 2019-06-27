الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،أنه تم تحديد يوم الخميس المقبل، الموافق 4 يوليو، كآخر موعد لسحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني "www.shmff.gov.eg)"، لحجز الوحدات السكنية

المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى، .

وأوضحت، أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات...