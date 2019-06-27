رئيس فنزويلا: قبضنا على مجموعة فاشية من الإرهابيين خططت لانقلاب

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ ان "​قوات الأمن​ أحبطت محاولة انقلاب للمعارضة تضمنت خططا لاغتياله هو وشخصيات سياسية كبيرة أخرى وتعيين ضابط سابق ب​الجيش​، مسجون حاليا، رئيسا للبلاد". وقال: "كشفنا وفككنا وقبضنا على مجموعة فاشية من الإرهابيين خططت لانقلاب ضد المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية". وأضاف "بعد تتبع هذه المجموعة من الإرهابيين والفاشيين جرى إلقاء القبض عليهم ووضعهم خلف القضبان بأدلة واضحة".

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