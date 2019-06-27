بوريس جونسون يتعهّد بوضع ضوابط على الهجرة بعد "بريكست"

تعهّد المرشح ل​رئاسة الحكومة​ البريطانية ​بوريس جونسون​ بـ"تقديم نظام جديد قائم على النقاط للسيطرة على حركة ​الهجرة​ بعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​"، متعهدا بـ"حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الأول".

وشدد جونسون على أنه "يجب أن نكون أكثر انفتاحا على هجرة أصحاب المهارات الكبيرة مثل العلماء. لكن يجب علينا أيضا أن نضمن للناس بأنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي ستكون لدينا سيطرة على عدد ​المهاجرين​ من غير أصحاب المهارات القادمين إلى البلاد"، مشيرا الى أنه يتوجب "أن نكون أكثر صرامة مع أولئك الذين يسيئون استخدام ضيافتنا. دول مثل ​أستراليا​ لديها أنظمة رائعة وعلينا أن نتعلم منها".

وأوضح أن "اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة للحكومة ستناقش ​تفاصيل​ سياسته حول الهجرة التي سيتم طرحها عام 2021"، لافتا الى أن "المهاجرين المحتملين يجب أن يكون لديهم عرض عمل ويتحدثون الإنجليزية وأن يتم اخضاعهم لفحص امني، وأي نظام يجب أن يكون عادلا للأشخاص الذين يعيشون هنا".