الإندبندنت: رؤية ترامب الاقتصادية من صفقة القرن لم تتحصل على التمويل الكافي

أشارت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية في تقرير تناولت فيه تطورات ورشة عمل ​البحرين​ التي استمرت يومين وأعلن خلالها مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ الجانب الاقتصادي من "​صفقة القرن​"، إلى ان "كوشنر انتقد السلطة الوطنية الفلسطينية لرفضها حضور القمة التي لم ترسل ​إسرائيل​ أيضا وفدا رسميا يمثلها خلالها لكن ​رجال الأعمال​ والصحفيين الإسرائيليين كانوا منتشرين في القمة التي استضافتها البحرين التي لم يكن لها قبل سنوات أي علاقات رسمية مع إسرائيل".

وأوضحت ان "كوشنر أكد أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الفلسطينيين الذين لم ينضموا للصفقة رغم أن السلطة الوطنية أكدت سابقا أن "صفقة القرن" ليست واقعية وتتجاهل كل الظروف الموجودة على الأرض". وأضافت ان "رؤية ​ترامب​ الاقتصادية، التي أعدت في 100 ورقة، بتكلفة 50 مليار ​دولار​ تأتي في قلب "صفقة القرن" وتمهيدا للخطة السياسية لكن المشكلة أنها لم تتحصل على التمويل الكافي بعد".

وأضافت ان "المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ​جيسون غرينبلات​ قال للصحفيين إن هناك نية لعقد ​مؤتمر​ مخصص لجمع التمويل اللازم للصفقة في حال تعطل الإعلان عن المرحلة الثانية للصفقة والتي تشمل الجانب السياسي".