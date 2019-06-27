ترامب وبوتين يلتقيان الجمعة في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين

أعلن ممثل ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، سيجتمع مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في أوساكا يوم الجمعة خلا ​قمة العشرين​. كما سيجتمع الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني ​شي جين بينغ​ يوم السبت.

هذا وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع "محادثة جيدة" مع الرئيس الروسي خلال قمة ​مجموعة العشرين​ التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، ​يوري أوشاكوف​، سيناقش قادة البلدين، قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والصراعات الإقليمية، بما في ذلك ​سوريا​ و​أفغانستان​ و​أوكرانيا​ و​فنزويلا​، بالإضافة إلى المشكلة الإيرانية.