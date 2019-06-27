ترامب وبوتين يلتقيان الجمعة في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين

أعلن ممثل البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوساكا يوم الجمعة خلا قمة العشرين. كما سيجتمع الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت.
هذا وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع "محادثة جيدة" مع الرئيس الروسي خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران.
ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، سيناقش قادة البلدين، قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والصراعات الإقليمية، بما في ذلك سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا، بالإضافة إلى المشكلة الإيرانية.
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