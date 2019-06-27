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ترامب وبوتين يلتقيان الجمعة في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين

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أعلن ممثل ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، سيجتمع مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في أوساكا يوم الجمعة خلا ​قمة العشرين​. كما سيجتمع الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني ​شي جين بينغ​ يوم السبت.

هذا وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع "محادثة جيدة" مع الرئيس الروسي خلال قمة ​مجموعة العشرين​ التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، ​يوري أوشاكوف​، سيناقش قادة البلدين، قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والصراعات الإقليمية، بما في ذلك ​سوريا​ و​أفغانستان​ و​أوكرانيا​ و​فنزويلا​، بالإضافة إلى المشكلة الإيرانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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