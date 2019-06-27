إدارة الطيران الأميركي: اكتشاف خلل جديد في طائرات بوينغ 737 ماكس

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أنّها اكتشفت "مصدر خطر جديداً محتملاً" في طائرات بوينغ 737 ماكس، مشيرة الى أن "إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه. وسنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك".
وفي 10 آذار تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز 737-ماكس بعد دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدّى إلى مقتل كل من على متنها وعددهم 257 شخصاً بينهم ثمانية صينيين.
وجاءت تلك الكارثة بعد تحطّم طائرة تابعة لشركة لايون إير من الطراز نفسه في تشرين الأول بعد وقت قصير على إقلاعها من جاكرتا، ما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.
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