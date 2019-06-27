فتح مسرب واحد على اوتوستراد البربارة باتجاه الشمال امام السيارات

فتح ​العسكريون المتقاعدون​ مسربا واحدا على اوتوستراد ​البربارة​ باتجاه ​الشمال​ امام السيارات. وكان العسكريون قد قطعوا الطريق أمام المواطنين بالاتجاهين ضمت سلسلة تحركات في مختلف مناطق لبنان بدأوا بها فجر اليوم.

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