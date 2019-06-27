حواط: المجلس الدستوري كان الملجأ الاخير للمواطنين

اعتبر النائب ​زياد حواط​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "​المجلس الدستوري​ كان الملجأ الاخير للمواطنين"، متسائلاً: "كيف ستكون آلية عمله اذا كانت الطبقة السياسية هي التي عيّنته تماماً مثلما عيّنت وتعيّن جميع ادارات البلد؟".

وعن تصديق مشروع قانون التسوية قال: "اننا بذلك نشرّع قانون المخالفات في زمن نطالب فيه بضرورة تطبيق القوانين، فنقول للمخالف "عافاك" وخالف أكثر واكسب الاموال. اما الملتزم للقانون فنقول له اخسر بعد. فأي ثقافة نعلّمها؟"، مذكّراً أن تطبيقها عام 1994 كان بسبب الحروب، ولكن اليوم لماذا نشرّع التسويات إذا كان لدينا دولة قانون ومؤسسات مضيفا: "كيف قلنا في الماضي انها ستكون لمرة واحدة واليوم نقول الامر نفسه؟".