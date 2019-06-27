يعقوبيان: الذي حصل في المجلس هو ضرب الحصن الاخير للمجلس القضائي

اعترضت النائب ​بولا يعقوبيان​ على الآلية التي تمّ ارسال أسماء أعضاء ​المجلس الدستوري​، فيها الى النواب عند الساعة 12 ونصف ظهراً، "في وقت كان يجب ايصالها الى النواب اقله قبل 10 ايام وفق تعبيرها". متسائلة: "أليس من واجبات النائب أن يستفسر عن هوية من ينتخب، فكيف يُسمح لنا بالتصويت عالعمياني؟".

ولفتت يعقوبيان في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنه "أريد أن أعرف لمن أصوّت ولمن أنتخب". أما بالنسبة للتسوية فقالت يعقوبيان، انّها صوّتت ضدها واعترضت عليها، "فالمجلس يجب عليه ان يعرف من ينتخب"، معتبرة أن "الذي حصل في المجلس هو ضرب الحصن الاخير للمجلس القضائي".