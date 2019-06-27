قوى الامن تحول السير بضهر البيدر للمتجهين إلى البقاع من مفرق عين الصحة

عمل عناصر قوى الامن الداخلي على تحويل السير في ضهر البيدر للمتجهين إلى البقاع من مفرق عين ​الصحة​ فالوغا باتجاه طريق ترشيش زحلة. وكان العسكريون المتقاعدون قد قطعوا فجر اليوم طريق ضهر البيدر بالاتجاهين ضمن سلسلة تحركات أعلنوا عنها في وقت سابق.

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