الجميل:علمنا بجلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري من الصحف ولم ندع اليها

أكد النائب ​نديم الجميل​ أنه "في الشكل لم نُدعَ إلى جلسة انتخاب أعضاء ​المجلس الدستوري​، بل علمنا بهذه الجلسة من خلال الصحف، فيما الدعوة التي وصلتنا هي لجلسة تشريعية على جدول أعمالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة"، معتبرا أن "عدم الدعوة إلى جلسة الإنتخاب تُعتبر استخفافاً بالنواب".

وأشار الجميل في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنه "تمّ توزيع السِيَر الذاتية للمرشحين إلى عضوية المجلس الدستوري في مستهل جلسة الإنتخاب"، متسائلاً: "هل يُعقل أن نقرأ مئات الصفحات ونقوّم هذه السِيَر في نصف ساعة ونختار سريعاً".

ورأى أنّ "عملية إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري بالشكل الذي حصل غير مقبولة، ولذلك لا يُمكن أن نشارك في إنتخابات تُعتبر فضيحة، وما حصل يُشكّل ضربة كبيرة للديموقراطية و​المجلس النيابي​ والأصول"، لافتا الى أن "كلّ شيء يتمّ في هذا البلد "سلق بسلق" ويظهر يوماً بعد آخر أنّ هذه الطريقة تخرب البلد، وطالما لا يحترمون الأصول سيبقى البلد غارقاً في الفوضى".