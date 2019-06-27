فيوليت الصفدي: مشروع قانون تسوية مخالفات البناء يؤمّن موارد مالية

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي، الى أن "مشروع قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة يؤمّن موارد مالية الى الخزينة ويؤدي الى انتظام العلاقات التعاقدية بين الافراد، علماً انّ هذه التسويات تتعلق حصراً بالمخالفات الواقعة في الاملاك الخاصة بمالكيها دون تلك الواقعة على املاك الغير او الاملاك العامة".
وشدّدت الصفدي في حديث لصحيفة "الجمهورية" على "حرص الدولة بأن تكون التسوية لمرة واحدة فعلية، كي لا يعتاد المواطن على المخالفة. آملة من أنّها ستسوى في المستقبل مثل كل مرة".
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