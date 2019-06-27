نادر: الطرقات ستبقى مقطوعة حتى الساعة 10 ونحن أرغمنا على ذلك

لفت العميد المتقاعد ​جورج نادر​، الى أن "رسالتنا من ​قطع الطرقات​ موجهة الى اللسلطة السياسية"، مؤكدا "أننا ضد قطع الطرقات ولكن أرغمنا على ذلك لأنه لم يعد لدينا أي وسيلة أخرى، كما أننا أنذرنا المواطنين قبل يومين ولم نقطعها بشكل مفاجئ".

وأشار نادر في تصريح له خلال قطع الطريق على أوتوستراد طبرجا الى أن "الطريق ستبقى مقطوعة حتى الساعة 10 وخلال هذا الوقت سنسمح بمرور الحالات الإنسانية"، مشددا على "أننا إستنفذنا كل الوسائل ولم نحصل على شيء في المقابل، و​الموازنة​ تضربنا من كل الجهات".

وأضاف: "​صفقة القرن​ ستعمد الى توطين الفلسطينيين والسوريين، إذا جوعنا ​الجيش​ وخففنا التغذية والتسليح والطبابة عنه، من سيواجه وسيتصدى لهذه الصفقة؟"، داعيا الى ترك قائد الجيش للتقشف بميزانية الجيش، كاشفا أن "الطبابة العسكرية مكسورة على مئة مليار ليرة، والآن خفضت 25 في المئة هذا الأمر لا يحتمل".