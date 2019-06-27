تفعيل دور اتحاد الشاغلين وعدم تغيير النشاط.. أبرز تعديلات قانون البناء الموحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 المقدمة الحكومة، وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات التى تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء:

1. تفعيل دور اتحاد الشاغلين. 2. شهادة صلاحية الموقع للبناء يجرى تحديد مدتها لأسبوعين. Advertisements 3. إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة. 4. منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك. 5. منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.

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