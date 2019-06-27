جماعة طنجة تقتل أزيد من 100 كلب والمواطنون ينقسمون بين مؤيد ومعارض

أشرفت مصالح حفظ الصحة والمراقبة التابعة للجماعة الحضرية بمدينة طنجة، خلال الأسبوعين الأخيرين، على إعدام أزيد من 100 كلب ضال، بواسطة دس السم القاتل في شرائح اللحم أو عن طريق إطلاق النار من بندقيات للصيد.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مصالح حفظ الصحة نفذت عمليات الإعدام في كل من منطقة مالاباطا ومسنانة وحي بني مكادة والسواني وكورنيش المدينة.

وانقسمت ردود الأفعال بين من استنكر إقدام الجماعة الحضرية بطنجة على قتل عدد من الكلاب، واعتبروها سلوكا غير إنساني، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق له عقد اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات التي تعنى بالرفق بالحيوانات الأليفة، فيما اعتبر البعض الآخر أنها تشكل تهديدا لسلامة المواطنين.