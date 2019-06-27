البالونات الحارقة تتسبب بـ19 حريقا في مستوطنات غلاف غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغت حصيلة الحرائق التي اندلعت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة نتيجة للبالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع 19 حريقا، غالبيتها في المجلسين الإقليميين "شاعار هنيغيف" و"أشكول"، واندلع حريق واحد في "سدوت نيغيف".

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان الحريق الأول في ساعات الظهر، وفي الساعة الثالثة اندلع حريق قرب قاعة رياضية في "أشكول". وكان الحريق الأخيرة قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء.

كما عثر على بالونات حارقة في 5 حوادث أخرى لم تؤد إلى اندلاع حرائق.

وعلم أن بالونا حارقا قد هبط على شارع 35 في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون". وفي ساعات المساء هبط بالون آخر في ساحة منزل في "أشكول"، وعلى شارع في المجلس الإقليمي "مرحافيم".

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يذكر أن البالونات الحارقة تسببت يوم أمس الأول، الثلاثاء، في اندلاع نحو 20 حريقا في "أشكول" و"شاعار هنيغيف" و"سدوت نيغيف".

وجاء أيضا أن حركة حماس قامت في ساعات الظهر بتجربة إطلاق صاروخ نحو البحر، وسمع دوي انفجار في مستوطنات غلاف غزة، كما انفجرت بالونات حارقة في الجو فوق المستوطنات دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات.

واتهم رئيس المجلس الإقليمي "أشكول"، غادي يركوني، الحكومة، وادعى أنها "تتجاهل ضائقة غلاف غزة في أعقاب إرهاب البالونات الحارقة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الحكومة تفسح المجال للبالونات الحارقة بأن تتحول إلى "تهديد".