الإعلام الأمريكي يعترف بقدرة اليمن في الرد على العدوان السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

رغم أن الجيش السعودي يعتبر الثالث في العالم من حيث ميزانيته الدفاعية التي خصصت لشراء مقاتلات ومصفحات ومعدات عسكرية أخرى بمئات المليارات الدولارات الا أن هجمات صنعاء الصاروخية والطائرات المسيرة، كشفت عن نقاط ضعف السعودية في الدفاع عن نفسها، هذا ما ذهبت اليه صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية في احدث استطلاع لها .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودية قوله: إن الأحداث الأخيرة تظهر “أننا أصبحنا مكشوفين فيما يتعلق بدفاعنا”، بينما رفض المتحدث باسم التحالف طلب الصحيفة التعيلق حول الأمر.

وذكر التقرير الذي أعده “جارد ماسلين”، زعم السعودية أن نظام “باتريوت” اعترض في وقت سابق لـ7 صواريخ سكود أطلقها انصار الله، لافتا إلى “لقطات الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل الإجتماعي والتي كشفت أن صواريخ باتريوت أخطأت هدفها، منها واحد دار دورة كاملة قبل أن يغوص في الأرض.

Advertisements

وأشار التقرير ” إلى “أن قدرة انصار الله على توجيه ضربات صاروخية حسبما يريدون، يظهر أن السعودية التي تعد الحليف الرئيسي للولايات المتحدة تورطت في حرب مكلفة مضى عليها أربعة أعوام ولم تعد قادرة على الانتصار فيها بشكل سريع”.

واستشهد التقرير بتصريح متحدث قوات الجيش واللجان العميد يحيى سريع في 20 يونيو الجاري، الذي قال فيه ““تستطيع صواريخنا الباليستية والمجنحة والطائرات من كل الأنواع ضرب أي هدف داخل جغرافيا السعودية”.

واختتم تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بالتأكيد على أن العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن منذ أكثر من 4 أعوام، خلفت عشرات آلاف القتلى وصنعت أكبر كارثة إنسانية في العالم، فيما فشل التحالف في حربه على اليمن مما ترك المملكة عرضة لهجمات انتقامية من قوات صنعاء