الخير:جلسة طرح الثقة برئيس بلدية المنية ستكون نارية

أكد النائب السابق ​كاظم الخير​، في حديث لـ"الأخبار"، أن "جلسة طرح الثقة برئيس بلدية ​المنية​

ستكون نارية، والهدف من هذه المواجهة ليس سياسياً. نحن نريد مواجهة المشاريع المشبوهة التي ترسم وتُعَدّ للمنطقة".

وشدد على ان "ضغوطاً سياسية كبيرة يتعرض لها الأعضاء من قبل الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​، الذي يحاول جاهداً إقناعهم بعدم السماح لأعلام ​حزب الله​ بأن ترتفع على بلدية المنية، إذا صوتوا للمرشح المنافس لهم".

ولفتت الأخبار" إلى انه من المتوقع أن تشهد جلسة طرح الثقة برئيس ​البلدية​ اليوم، مواجهة بين الأعضاء المحسوبين على النائب كاظم الخير وبين من يدور في فلك تيار المستقبل، وهي ستعتبر المواجهة الثانية التي يخوضها الخير ضد حليفه السابق، تيار المستقبل، بعد ​الانتخابات​ النيابية عام 2018.