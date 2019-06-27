الخبير بمعالجة الروائح ايميه منسى:ما أقترحه كحلول ليس بديلا لمعامل الفرز

أوضح الخبير في معالجة الروائح الناجمة عن قطاعَي الصناعة والزراعة، الفرنسي من أصل لبناني ايمييه منسى في حديث لـ"الأخبار" أن ما يقترحه من حلول لمشكلة ​النفايات​ لا يمكن أن يكون بديلاً من معامل الفرز ومحطات التكرير. لكن بما أن الوصول الى ذلك يستلزم وقتاً، اقترحنا حلاً سريعاً للتخلّص من الإزعاج وهو استخدام مواد عضوية صديقة للبيئة والإنسان تنتجها شركة "فودي" (Phode) الفرنسية. وأكد أكثر من مصدر ان منسى، يعمل لمصلحة الشركة الفرنسية نفسها".

وكان الخبير ايمييه منسى، أنهى المرحلتين الأولى والثانية من مهمته، المتعلقتين بجدولة مصادر الروائح واقتراح الحلول الأنسب لها، على أن يكون الأسبوع المقبل موعد بدء المرحلة الثالثة بـ"تجربة هذه الحلول.