مصادر للشرق الأوسط: لم يُحسم بعد الاسم السني في المجلس الدستوري

ذكرت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "اتفاقاً رعاه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أفضى إلى الاتفاق على تعيين سعيد مالك من حصة "​حزب القوات اللبنانية​" في المقعد الماروني في ​المجلس الدستوري​، ضمن الأعضاء الخمسة الذين ستعينهم ​الحكومة​، كذلك تم الاتفاق على تعيين فوزي فرحات عن الحصة الشيعية في المجلس، بعد استبعاد اسم ​زهير شكر​، أما حصة الكاثوليك فستذهب إلى القاضي المستقل مروان كركبي، بينما لم يُحسم بعد الاسم السني، ولا يزال هناك عدد من الأسماء موضع نقاش".

يذكر أن مجلس النواب إنتخب أمس 5 أسماء، أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم، هم ​طنوس مشلب​ و​عوني رمضان​ و​أكرم بعاصيري​ وأنطوان بريدي و​رياض أبو غيدا​.