التنظيم المدني يبحث ضبط الاوضاع العمرانية في عكار بحضور النائب حبيش والنقيب زيادة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل أنه "عطفا على الاجتماع الذي عقد في ​وزارة الأشغال​ وبناء لتوجيهات الوزير ​يوسف فنيانوس​ إستكمال الاجتماعات، عقد اليوم في مكتب المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، بحضور النائب ​هادي حبيش​ ونقيب المهندسين ​بسام زيادة​ ومجموعة من مهندسي ​منطقة عكار​ وفعالياتها، وبحث الاجتماع القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني، والذي صدر بتاريخ 12/6/2019، والذي يقضي بخفض عامل الإستثمار والارتفاع وعدد الطوابق في المناطق غير المنظمة في عكار".

وأشار الى أنه "يأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماعات السابقة بهذا الصدد والخطوات العملية الآيلة لضبط الاوضاع العمرانية في المناطق غير المنظمة، وقد تم الاتفاق على التعاون التام مع المديرية العامة للتنظيم المدني، لدراسة الملفات والبت بالموافقة عليها سريعا، والتعاون التام مع ​نقابة المهندسين​ في ​الشمال​، في مجال تقديمها خبراء في مجال ​التنظيم المدني​ للمساعدة في تطبيق الخطة الشاملة على واقع الحال الموجود.، وتقسيم عكار الى 13 قسما بحسب الاتحادات، ودراسة نطاق كل اتحاد على حدة، وصولا الى تنظيم المحافظة بأكملها".

كما واتفق المجتمعون على ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة الى حين تنظيم العملية برمتها، ووضع حل يناسب الجميع.