مدير عام وزارة العمل: هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاع العمال

أكد مدير عام ​وزارة العمل​ جورج أيدا في اتصال مع "الأخبار" ان "إقفال المؤسسات في ​بيروت​ "ليس لعبة، وسيبقى بيد الوزارة".

وفي ​الوضع الاقتصادي​ الحالي، أعلن أيدا أن "هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاع ​العمال​، ولا يمكن قمع المخالفات بشكل فوري. الوزارة جمّدت التفتيش إلى حين انقضاء المهلة الممنوحة".

وعن اتهام أصحاب المؤسسات للوزارة بأنها لا تعطي إجازات عمل للسوريّين سوى ضمن تصنيفات التنظيفات وورش ​البناء​ والعتالة و​الزراعة​، أكد أيدا أن ذلك "غير دقيق، نحن نقبل كل الطلبات وحيث يمكن توظيف أجانب نوافق على تسوية الأوضاع، حتى أننا نوافق على إجازة أجنبي صاحب عمل شريك، فالهدف ليس العرقلة".

ماذا عن الورقة المطلوبة من السفارة السوريّة لإرفاقها ضمن ملف العامل السوري للحصول على إجازة عمل؟ أوضح انه "تمّ الاستغناء عنها، ولم تعد ملزمة". القرار 29/1 المتعلّق بالوظائف المحصورة باللبنانيين ساري المفعول لكن لوزير العمل ​كميل أبو سليمان​ حق الاستنساب".