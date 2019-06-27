أوضح محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ان "التعهّد الذي أجبر العمال السوريون على توقيعه في بلدية بيروت بعدم العمل بلا إجازات عمل، غير ذي قيمة قانونيّة، ولم أطّلع عليه... غداً أتأكد بشأنه".
وعن الحملة تجاه العمال السوريين في منطقة بيروت، قال: "عمال المطاعم ممنوع تشغيلهم من دون بطاقات صحيّة، وهذه لا يمكن منحها بلا إجازة عمل. الموضوع له أبعاد عدة أهمّها البعد الصحّي". وقال: "أما العمالة الأجنبية فهناك قانون نافذ. كل مخالفة ملزمون بمنعها. والتشدّد له علاقة بالعمال في المؤسسات التي تقدّم الأطعمة. المسألة خطيرة. نحن لم ندخل إلى المصانع ومحال الألبسة مثلاً".
أما في ما يخصّ إلزام المحال بالإقفال عند الواحدة منتصف الليل، فقال: "ثمة نظام صادر عن وزارة السياحة يحدّد أوقات الإقفال وعلينا تطبيقه. وهو يتعلّق بالإزعاج وإقلاق الراحة، وزارة السياحة ترغب بتعديله... نحن مستعدّون للتعاون لإنجاح الموسم السياحي على قاعدة التوازن مع حق السكان بالعيش في منازلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيب:عمال المطاعم ممنوع تشغيلهم من دون بطاقات صحيّة وهذه مسألة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.