شبيب:عمال المطاعم ممنوع تشغيلهم من دون بطاقات صحيّة وهذه مسألة خطيرة

أوضح ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ ان "التعهّد الذي أجبر ​العمال​ السوريون على توقيعه في ​بلدية بيروت​ بعدم العمل بلا إجازات عمل، غير ذي قيمة قانونيّة، ولم أطّلع عليه... غداً أتأكد بشأنه".

وعن الحملة تجاه ​العمال السوريين​ في منطقة بيروت، قال: "عمال ​المطاعم​ ممنوع تشغيلهم من دون بطاقات صحيّة، وهذه لا يمكن منحها بلا إجازة عمل. الموضوع له أبعاد عدة أهمّها البعد الصحّي". وقال: "أما العمالة الأجنبية فهناك قانون نافذ. كل مخالفة ملزمون بمنعها. والتشدّد له علاقة بالعمال في المؤسسات التي تقدّم الأطعمة. المسألة خطيرة. نحن لم ندخل إلى ​المصانع​ ومحال الألبسة مثلاً".

أما في ما يخصّ إلزام المحال بالإقفال عند الواحدة منتصف الليل، فقال: "ثمة نظام صادر عن ​وزارة السياحة​ يحدّد أوقات الإقفال وعلينا تطبيقه. وهو يتعلّق بالإزعاج وإقلاق الراحة، وزارة السياحة ترغب بتعديله... نحن مستعدّون للتعاون لإنجاح الموسم السياحي على قاعدة التوازن مع حق السكان بالعيش في منازلهم".