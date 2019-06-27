علم الدين يرفض ما يشاع عن ضغوط سياسية تمارس على أعضاء بلدية المنية

رفض النائب ​عثمان علم الدين​ كل ما يشاع عن ضغوط سياسية تمارس على أعضاء بلدية ​المنية​ قبل جلسة طرح الثقة برئيس ​البلدية​، وقال لـ"الأخبار": "أتحدى أيّاً من الأعضاء أن يبرز أي تواصل معه أو ضغط عليه من قبل أمين عام ​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ أو تيار المستقبل. نحن نترك خيار الجلسة للأعضاء، لكننا نتمنى تحييد المجلس البلدي عن الصراعات السياسية".

وأكد أنه لن يكون طرفاً في ​الانتخابات​، وهو لم يعطِ أي توجيهات لدعم أي طرف ضد الآخر، وقال: "كنا نتمنى أن يتم الالتزام بالعهد والوعود التي قطعت".

وعن الورقة التي طرحها النائب السابق كاظم الخير، قال علم الدين: "هيدي ورقة للمتاجرة السياسية فقط"، متهماً الخير بأنه هو من أتى بهذه المشاريع إلى المنية. وأكد أن "مشروع المطمر المزمع إنشاؤه في ​دير عمار​ قد أوقف نهائياً، وإذا أعيد البحث به فسأقف بوجهه، ولو كنت وحيداً".