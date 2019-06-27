علم الدين يرفض ما يشاع عن ضغوط سياسية تمارس على أعضاء بلدية المنية

رفض النائب عثمان علم الدين كل ما يشاع عن ضغوط سياسية تمارس على أعضاء بلدية المنية قبل جلسة طرح الثقة برئيس البلدية، وقال لـ"الأخبار": "أتحدى أيّاً من الأعضاء أن يبرز أي تواصل معه أو ضغط عليه من قبل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أو تيار المستقبل. نحن نترك خيار الجلسة للأعضاء، لكننا نتمنى تحييد المجلس البلدي عن الصراعات السياسية".
وأكد أنه لن يكون طرفاً في الانتخابات، وهو لم يعطِ أي توجيهات لدعم أي طرف ضد الآخر، وقال: "كنا نتمنى أن يتم الالتزام بالعهد والوعود التي قطعت".
وعن الورقة التي طرحها النائب السابق كاظم الخير، قال علم الدين: "هيدي ورقة للمتاجرة السياسية فقط"، متهماً الخير بأنه هو من أتى بهذه المشاريع إلى المنية. وأكد أن "مشروع المطمر المزمع إنشاؤه في دير عمار قد أوقف نهائياً، وإذا أعيد البحث به فسأقف بوجهه، ولو كنت وحيداً".
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