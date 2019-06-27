العسكريون المتقاعدون بداؤا قطع الطريقات قي عدد من المناطق

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن ​العسكريين المتقاعدين​ قطعوا ​طريق ضهر البيدر​ الدولية بالاتجاهين. أفادت غرفة التحكم المروري أن العسكريين قطعوا طريق كازينوا لبنان بالاتجاهين، وحركة المرور كثيفة في المحلة، كما قطعوا طريق العام من الشمال الى بيروت عند منطقة المدفون بالإتجاهين، وطريق البربارة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المحلة. كما قطعوا السير بالإطارات المشتعلة على أتوستراد الرميلة بإتجاه خلدة بالإتجاهين.

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