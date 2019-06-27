محاكمة 13 متهمًا بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه في قضية "فساد القمح" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و11 موظفًا لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، واستيلاء المتهم الأول على 530 مليون جنيه بمفرده.

من المقرر أن تنعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبه فوزي شلبي.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم، وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.

كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينين بصورة فعلية؛ وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.