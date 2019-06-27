شقيقة المحمدي: هدفه أفرحنا ونتابع لقاءاته بطقوس خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قالت أمنية المحمدي، الشقيقة الصغري لنجم المنتخب أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر، إنها تركت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة لمشاهدة مباراة منتخبي مصر والكونغو.

وأعربت أمنية عن فرحتها بهدف شقيقها في المباراة، مشيرةً إلى أنها وأسرتها بالكامل سعدوا بفوز مصر.

وأضافت أميرة الشقيقة الكبرى للمحمدي، في حديثها لمصراوي، أن أسرتها لهم طقوس خاصة في مشاهدة مباريات المنتخب المصري، إذ يفضل والدها الانفراد بالمشاهدة في غرفة خاصة، وتجتمع والدتها بها وشقيقاتها الثلاث للصلاة والدعاء لمصر.

وفاز منتخب مصر بثنائية نظيفة على نظيره الكونغولي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، ليصبح أول المتأهلين رسميًا لدور الـ16.​