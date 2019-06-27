بالصور.. فرحة جماهير الإسكندرية بتأهل الفراعنة لدور الـ 16 بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

عبرت الجماهير المصرية في الإسكندرية عن فرحتها بتأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل، بعد فوز الفراعنة على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في ثاني مباريات دور المجموعات.

رصدت عدسة الخليج 365 مظاهر احتفال أهالي الإسكندرية بفوز المنتخب، والتي جسدها رفع الأعلام المصرية وإذاعة الأغاني الوطنية المرتبطة بكرة القدم.

ورغم تأهل المنتخب المصري رسميًا إلى دور ال16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلا أن بعض الجماهير أعربوا عن قلقهم من الأداء العام للاعبين بسبب الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص السهلة في المباراتين التي خاضها الفراعنة خلال البطولة، مؤكدين ضرورة ارتفاع مستوى التركيز في المباريات المقبلة.

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وأشاد الجمهور السكندري بأداء كل من اللاعبين محمد صلاح، محمود تريزيجيه، أحمد حجازي، وحارس المنتخب محمد الشناوي، مطالبين باقي اللاعبين بالتركيز للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الأفريقي الأغلى للمرة الثامنة في تاريخ مصر.

ويتصدر منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين سجل خلالهما 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف،، يليه منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة والهزيمة في أخرى، وتزيل منتخب الكونغو الديمقراطية القائمة في المركز الرابع بدون نقاط بعد الهزيمة في مباراتين، استقبلت خلالهما 4 أهداف ولم تسجل أي هدف.​