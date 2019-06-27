ليبيا.. قوات الوفاق تستعيد السيطرة على مدينة غريان

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء أنّها استعادت السيطرة على غريان، المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 100 كلم جنوب غرب طرابلس، والتي كانت قوات الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر، تسيطر عليها وتتّخذها مقرّاً لقيادة عملياتها العسكرية.
وقال مصطفى المجعي، المتحدّث باسم قوات حكومة الوفاق، لوكالة "فرانس برس" إنّ "غريان تحت السيطرة بالكامل"، معتبراً أنّ "السيطرة على المدينة انتصار هام واستراتيجي".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية صور تظهرعناصر من قوات حكومة الوفاق في وسط غريان وآليات مدمرة وعدداً من العسكريين التابعين للجيش الليبي مقيّدي الأيدي وتستجوبهم عناصر قوات الوفاق.
من جانبه، أكّد اللواء أحمد المسماري المتحدّث باسم الجيش الليبي أنّ قوات حكومة الوفاق سيطرت على أجزاء من مدينة غريان، من دون أن يقرّ بخسارة المدينة بأكملها.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق)
وغريان أكبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر حيوي لسكان الجبل الذين يتخطّى عددهم نصف مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة طرابلس.
وتواصل قوات الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل هجومها للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني.
وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
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