ترحيل أزيد من 270 من المهاجرين نحو أزيلال…7 شاحنات نقلتهم من الناظور

نقلت السلطات، مساء يوم الأربعاء، عددا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، عبر سبع حافلات من الناظور إلى مدينة أزيلال، تحت حراسة أمنية مشددة.

وحسب مصادر محلية، فإن ساكنة أزيلال، فوجأت اليوم بإنزال كبير لأزيد من 270 من المهاجرين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء عبر حافلات أنزلتهم وسط المدينة.

Advertisements

وعبر عبد الرحمان فاعل حقوقي بالمنطقة ل”اليوم 24″، عن أسفه من الطريقة التي يرحل بها هؤلاء المهاجرين، وتسأل عن الهدف من جلبهم لمدينة وسط الجبال بدون توفير اَي رعاية وتتبع لوضعيتهم.

وأضاف المتحدث أنه من بين المرحلين أيضا أطفال ونساء يجهل مصيرهم والمكان الذي سيأويهم، والهدف من إنزالهم وسط المجهول الذي هو “أزيلال “، خصوصا وأن المنطقة مهمشة أصلا، حسب تعبيره .