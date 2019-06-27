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نقلت السلطات، مساء يوم الأربعاء، عددا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، عبر سبع حافلات من الناظور إلى مدينة أزيلال، تحت حراسة أمنية مشددة.
وحسب مصادر محلية، فإن ساكنة أزيلال، فوجأت اليوم بإنزال كبير لأزيد من 270 من المهاجرين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء عبر حافلات أنزلتهم وسط المدينة.
وعبر عبد الرحمان فاعل حقوقي بالمنطقة ل”اليوم 24″، عن أسفه من الطريقة التي يرحل بها هؤلاء المهاجرين، وتسأل عن الهدف من جلبهم لمدينة وسط الجبال بدون توفير اَي رعاية وتتبع لوضعيتهم.
وأضاف المتحدث أنه من بين المرحلين أيضا أطفال ونساء يجهل مصيرهم والمكان الذي سيأويهم، والهدف من إنزالهم وسط المجهول الذي هو “أزيلال “، خصوصا وأن المنطقة مهمشة أصلا، حسب تعبيره .
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل أزيد من 270 من المهاجرين نحو أزيلال…7 شاحنات نقلتهم من الناظور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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