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ترحيل أزيد من 270 من المهاجرين نحو أزيلال…7 شاحنات نقلتهم من الناظور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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نقلت السلطات، مساء يوم الأربعاء، عددا من المهاجرين من  إفريقيا جنوب الصحراء، عبر سبع حافلات من الناظور إلى مدينة أزيلال، تحت حراسة أمنية مشددة.

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وحسب مصادر محلية، فإن ساكنة أزيلال، فوجأت اليوم بإنزال كبير لأزيد من 270 من المهاجرين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء عبر حافلات أنزلتهم وسط المدينة.

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وعبر عبد الرحمان فاعل حقوقي بالمنطقة ل”اليوم 24″، عن أسفه من الطريقة التي يرحل بها هؤلاء المهاجرين، وتسأل عن الهدف من جلبهم لمدينة وسط الجبال بدون توفير اَي رعاية وتتبع لوضعيتهم.

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وأضاف المتحدث أنه من بين المرحلين أيضا أطفال ونساء يجهل مصيرهم والمكان الذي سيأويهم، والهدف من إنزالهم وسط المجهول الذي هو “أزيلال “، خصوصا وأن المنطقة مهمشة أصلا، حسب تعبيره .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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