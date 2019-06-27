لعدم خفض أسعار الفائدة.. ترامب: من حقى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

رويترز
كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين.
وتعليقاته التي جاءت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس هي الأحدث في سلسلة هجمات على باول بدأت بعد أشهر من تعيينه لرئاسة البنك المركزي الأمريكي في أوائل 2018.
وقال ترامب: "لي الحق في خفض رتبته الوظيفية.. ولي الحق في إقالته"، رغم أنه أضاف أنه لم "يشر مطلقا" إلى أنه سيفعل هذا.
وبموجب قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي فإن رئيس الولايات المتحدة يمكنه فقط أن يعفي رئيس البنك...
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