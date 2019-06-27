حبس متهمة جديدة في قضية خلية الأمل

صدي البلد قررت النيابة العامة حبس متهمة جديدة تدعى ت.ق، في "خلية الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو 15 يوما . كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب أيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم.

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