شكرا لقرائتكم خبر عن استصلاح الأراضى وبناء مصانع.. اقتراح جديد بقانون السجون بدلاً من الحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اقتراح بقانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة الشئون التشريعية، لدراسته بعد موافقة لجنة الاقتراحات عليه. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون. ‌ Advertisements ونرصد أبرز ما جاء بالتعديل: ونرصد أبرز ما جاء بالتعديل: ‌ - ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع. - عقوبة أداء السجن ترتبط ببعض العقوبات فى القضايا البسيطة "الجنح" وللذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق. - يتضمن القانون حصول النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم.

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