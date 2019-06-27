كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم جثمان المهاجر السلفادروي الغريق وطفلته بعد الانتهاء من تشريحهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى المسؤولون في مشرحة مدينة "ماتاموروس" المكسيكية، تشريح جثمان المهاجر السلفادروى الغريق "أوسكار مارتينز راميريز" وابنته التى تبلغ من العمر 23 شهرا فقط.

فيما حضرت زوجة الغريق ووالدة الطفلة "تانيا أفالوس" إلى المشرحة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان زوجها وطفلتها، وحاولت إخفاء وجهها عن عدسات المصورين.

ولقى المهاجر السلفادورى، 25 عاما، مصرعه مع طفلته الصغيرة أثناء محاولة عبور نهر ريو جراندى على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وأثارت صورته، التى تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ردود فعل عارمة فى الولايات المتحدة وخارجها.