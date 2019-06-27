الوحدات البحرية التونسية توقف 21 شخصا يحاولون الهجرة غير الشرعية

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تمكنت دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بجرجيس من ولاية مدنين، الأربعاء، من إلقاء القبض على 14 شخصًا من سكان ولايات مدنين وتطاوين وقفصة، تتراوح أعمارهم بين (20 و51 سنة) اعترفوا بالتحري معهم أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

وأوضحت وزارة الداخلية - في بيان لها اليوم - أنه تم القبض على الموقوفين وسط مدينة جرجيس ، وبحوزتهم مبلغ مالي بالإضافة إلى زورق مطاطي وكمية من المحروقات.

وأشارت الداخلية إلى أن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، احتفظت اليوم أيضًا بـ 7 أشخاص من سكان الجهة، بعد ضبطهم بعرض البحر على متن زورق مطاطي كانوا باتجاه إيطاليا.

ولفت البيان إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، أمرت بمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "تكوين تشكيل يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة" والاحتفاظ بخمسة منهم وإطلاق سراح البقية.