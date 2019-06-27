الجيش الليبي: غريان غير آمنة.. واستعادتها خلال ساعات

أكد الجيش الوطني الليبي، الخميس، أن المليشيات حاولت التقدم في مدينة غريان، التي أشارت تقارير سابقة إلى أنها غير آمنة، مؤكدا أن قوات الجيش ستستعيد السيطرة على الوضع خلال ساعات.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، في مداخلة هاتفية لفضائية "ليبيا الحدث" إن "القوات المسلحة تستطيع أن تسيطر على أي شيء يتغير في الموقف"، مؤكدا وجود "تكتيكات عسكرية والغرفة المكلفة وضعت كل الاحتمالات في الحسبان، وغريان ستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة".

وأشار المحجوب إلى أن القوات المسلحة لن تترك مدينة غريان، مؤكدا وجود عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في المنطقة بكاملها.

وألمح إلى أن تحركات المليشيات جاءت كمحاولة يائسة لإثارة البلبلة بين الليبيين، مؤكدا أن الجيش الليبي يحاصر فلول المليشيات، وسيتم التعامل معهم.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، في لقاء تلفزيوني على قناة "ليبيا الحدث"، أن قوات المليشيات حاولت التقدم في غريان لتقوم بالتصوير واستغلال ذلك في رفع الروح المعنوية لعناصرها بعد توالي الهزائم.

ولفت المسماري إلى أن الخلايا النائمة ساندت المليشيات، وأن ظهور الأسلحة المختبئة جاء في الوقت المناسب قبل سيطرة القوات على طرابلس.

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وتابع أن التقارير الأمنية منذ بداية دخول الجيش إلى غريان تؤكد أن المنطقة غير آمنة، ولكن الجيش الليبي تعامل مع المدينة كوحدة اجتماعية أعلنت تأييدها للجيش الليبي.

وأضاف المسماري أن تركيا ساعدت الجماعات الإرهابية في التقدم باتجاه غريان، مشيرا إلى تصريح الناطق باسم مليشيات طرابلس ومصراتة بتنفيذ 8 طلعات جوية من الطائرات التركية دون طيار على مناطق بغريان.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني شن غارات متتالية وعنيفة على تمركزات قوات الوفاق في معسكر الثامنة بغريان، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المليشيات.

كما نقلت وسائل الإعلام الليبية أن قوات عسكرية تتبع الجيش الليبى بقيادة الرائد محمد البوعيشي تقوم بهجوم مضاد ضد المليشيات وتدخل المدينة.

وتحدث اللواء المسماري في مؤتمره الصحفي، الأربعاء، عن معارك طاحنة ضد المليشيات الإرهابية في منطقة مطار طرابلس، إضافة إلى محاولتها زعزعة الأمن في منطقة جبل غريان عن طريق معركة بدأت عبر فيسبوك، ثم انتقلت لأرض الواقع، لكن الجيش تصدى لتلك المليشيات والمعركة ما زالت مستمرة.

وادعت وسائل الإعلام التابعة للجماعات الإرهابية سيطرتها على عدة مناطق بغريان جنوب طرابلس، بعد هجوم واسع شنته قوات المليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة فجر الأربعاء.