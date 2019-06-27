هدد القائم بأعمال ​وزير الدفاع الأميركي​، مارك آسبر ​تركيا​ "أنها ستواجه ​عقوبات​ اقتصادية حال استمرارها في شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور "أس – 400". وأوضح آسبر أوضح في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع لحلف الأطلنطي، أن "رسالته واضحة ومباشرة للغاية، وهي أن تركيا ظلت حليفا طويلا وموثوقا لسنوات طويلة، غير أن هذا الوضع سيتضرر كثيرا حال استمرارها في شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال وزير الدفاع الاميركي: سنفرض عقوبات على أنقرة بحال استمرارها في شراء s 400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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