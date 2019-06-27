صور.. "محلية البرلمان" تلتقى مسئولى البحيرة.. والمحافظ: رددنا أملاك الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منذ قليل، زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة، والتي بدأتها صباح الأربعاء، وتفقدت خلالها عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، وبعض الإنجازات، حيث اختتم الوفد البرلماني الزيارة بلقاء مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

وشهد اللقاء تكريم المحافظة للمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومنحه درع المحافظة، ووجه المحافظ ومسئولو المحافظة الشكر للسجيني واللجنة ونواب البحيرة، علي التنسيق والتعاون الدائم مع المحافظة، والاهتمام بزيارتها للتعرف علي الإنجازات والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

و من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خطة التنمية الشاملة في المحافظة والمشروعات التي يتم إنجازها، قائلا: "البحيرة خطت خطوات في الاتجاه الصحيح في فترة صغيرة، فكان مسار العائلة المقدسة معطلا ولكن تم تطويره بتكلفة 36 مليون جنيه، كما تم تحرير أملاك الدولة المعتدي عليها واستردادها وتحصيل 720 مليون جنيه منها".

وأكد المحافظ أن المحافظة أزالت كل التعديات والمخالفات، متابعا: "نزيل إنشاءات لإصرار أصحابها علي المخالفة، ووصلنا في استرداد أراضي الدولة بنسبة 100%، المخالفة بنعمله وقف ملكية ولا تدخل مرافق، ونزيل علي نفقته الخاصة". ‌ وأشار محافظ البحيرة، إلي أن المحافظة نجحت في تخفيض أسعار اللحوم من 150 إلي 100 جنيه من خلال مشروع الثروة الحيوانية والنباتية "عاداه"، وهذا المشروع سينجح نجاحا ساحقا، كما سيتم إنشاء مصنع البتروكيماويات في البحيرة، والمحافظة تلقت موافقة وزير البترول علي إنشاء المصنع، ويعتمد المخلفات الزراعية. Advertisements ‌ وتابع: "لدينا أيضا مشروع مهم وهو ميناء الصيد، ومشروع رشيد الجديدة، ورئيس الجمهورية صدق علي مدينة رشيد الجديدة، ستحدث طفرة كبيرة للمدينتين، وسيتم إنشاء منطقة لوجستية في دمنهور، علي غرار كارفور واتفقنا العمالة تكون بنسبة 80% من أبناء البحيرة، كذلك مشروع المجمع الحرفي والذي تفقدته اللجنة، وسيكون منطقة سكنية حرفية تجارية فيها ورش ومحلات ومنطقة خدمية وإسعاف، بالإضافة إلي مشروع بشاير الخير 4، وإنشاء منطقتين صناعتين في وادي النطرون 60 مصنع، وفي حوش عيسي". ‌ و قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "كل جهدنا في هذا الوطن لخدمة الشعب والوطن، سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية، والتواصل بين السلطات ضروري ومهم جدا، ولا يمكن تتحقق تنمية مستدامة بدون حوكمة حقيقية، وما رأيناه اليوم في البحيرة يعكس الكثير، والتناغم بين السلطات لتحقيق المستهدف، ونحن شرفنا بهذه الزيارة، وبالتعاون والتنسيق والتحاور نستطيع أن نفعل الكثير لبلدنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". ‌ و بدوره قال حازم الأشموني، سكرتير عام مساعد المحافظة، إن البحيرة فيها أقل نسبة بطالة، فيها مشروعات قومية ب2،4 مليار، وخطة استرداد أراضي الدولة رقم واحد علي مستوي الجمهورية في تحصيل المبالغ ب717 مليون جنيه، ونفذت الإزالات بنسبة 100%، وهناك 300 قرية تم عمل لها مخطط عمراني، وبالنسبة للمياه والصرف الصحي هناك 67 محطة، وعدد مشروعات التي انتهت 12 مشروع ومشروعات جاري تنفيذها 12 بإجمالي 4 مليار جنيه، وهناك 27 محطة معالجة، وفي مشروعات طرق بإجمالي مليار و105 مليون جنيه".

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