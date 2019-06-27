شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إعلام البرلمان": دور العرض المملوكه للدولة تحتاج لإعادة هيكلة وتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بالبرلمان لبحث تطوير دور العرض المملوكة للدولة وتحسين استخدامها، مشيرة إلى أن بعضها تابع لشركة "مصر للسينما"، والتى تمتلك ثروة كبيرة للغاية من دور عرض وغيرها .

وأشارت وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركة تابعة لقطاع الأعمال ثم جرى نقل تبعيتها لوزارة الثقافة منذ 3 سنوات، ومن حينها يقومون بإعداد هياكلها التنظيمية ولم تعلن أى خطة بعد، مؤكدة أن هناك دور عرض مغلقة لعدة سنوات ومنها ما هو مهمل أيضا .

وأضافت وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، أن فقر الإمكانيات دفعت الكثير من دور العرض للتوقف، ما يتطلب زيادة موازنتهم، خاصة أن العمل فى هذا الملف يمثل مشروعًا استثماريًا للدولة كلها .

ورفضت "عثمان" بيعها للقطاع الخاص، قائلة "لا نؤيد بيع أصول الدولة خاصة أنه تراث حقيقى حتى لا يتحول لدفن مال عام"، مؤكدة أنه يمكن إشراك القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع فقط .