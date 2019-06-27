شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تؤجل مقترح لتعميم تركيب بوابات إلكترونية على بوبات المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى وكيل اللجنة، تأجيل عدد من الاقتراحات برغبة وعدم مناقشتهم لأسباب متعددة، منهم اقتراح برغبة تعميم استخدام وتركيب أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن والأسلحة على بوبات المساجد فى أنحاء الجمهورية.

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وقررت اللجنة حفظ اقتراح النائب حسين عشماوى بشأن إنشاء مكتب جوازات بمدينة قليوب، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من إنشاء المكتب، خاصة وأن هناك بدائل كثيرة وقريبة من المواطنيين.

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كما قررت اللجنة حفظ اقتراح النائب سعيد العبودى بشأن الموافقة على إنشاء وحدة محلية بقرية سندنهور مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك لعدم انطباق المعايير والأسس اللازمة لإنشاء وحدة محلية بتلك القرية، وأجلت اللجنة اقتراح النائبة سماح جبرائيل حنين بشان تعميم استخدام وتركيب الكشف عن المعادن والأسلحة على بوبات المساجد فى أنحاء الجمهورية.

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