شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة ونواب بالبرلمان يشاركون فى عزاء الأمين العام لنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار بهاء ابو شقة ، رئيس حزب الوفد ، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب مساء اليوم فى مراسم عزاء الراحل خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، بمسجد عمر مكرم.

كما شارك فى مراسم العزاء السيد الشريف ، وكيل مجلس النواب ، واحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان ، وعدد من أعضاء البرلمان بجانب من كبار المحامين وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين.