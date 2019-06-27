أبو شقة ونواب بالبرلمان يشاركون فى عزاء الأمين العام لنقابة المحامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار بهاء ابو شقة ، رئيس حزب الوفد ، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب مساء اليوم فى مراسم عزاء الراحل خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، بمسجد عمر مكرم.
كما شارك فى مراسم العزاء السيد الشريف ، وكيل مجلس النواب ، واحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان ، وعدد من أعضاء البرلمان بجانب من كبار المحامين وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين.
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