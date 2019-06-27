موظفة بدرجة زعيم عصابة.. غافلت مسن واستولت على تحويشة العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، موظفة بقطاع التعليم بالمحافظة، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة مسن بواحة الخارجة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بضبط موظفة متهمة بسرقة منزل بمدينة الخارجة.

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البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة الخارجة من "ح. ي " 83 سنة، باكتشافه سرقة 120 ألف جنيه من مسكنه بمنطقة الحجر المصري بمدينة الخارجة.

بتشكيل فريق بحث سرية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقباء مصطفي عبد الباقي، ومصطفي عرفة، معاوني مباحث القسم، جرى تحديد هوية مرتكب الواقعة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالواقعة، وتبين أنها موظفة بمديرية التربية والتعليم، استغلت وجود العجوز خارج المنزل لشراء احتياجاته واستولت علي 120 ألف جنيه من منزله.

وبعمل كمين سقطت المتهمة في قبضة الشرطة، وحرر المحضر رقم 3187 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.