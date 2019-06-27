مصرع 15 وإصابة 75 آخرين خلال حادث تدافع داخل ملعب في مدغشقر

لقى ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 75 آخرون، اليوم، خلال تدافع داخل ملعب فى مدينة أنتاناريفو، عاصمة مدغشقر ووقع خلال الاحتفال بعيدالاستقلال، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وأشار الموقع، إلى أن الآلاف من المواطنين تجمعوا فى ملعب "ماهاماسينا"
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